Boss della camorra scarcerato per errore, il ministro invia gli ispettori a Napoli

Domenica 28 Aprile 2019, 23:00

Non risultava detenuto, ma a piede libero. Stranezze del caso: un buon motivo per non azionare la procedura d’urgenza e non andare spediti come avrebbe meritato il fascicolo di un presunto boss della camorra alle prese con una condanna a dieci anni di reclusione. Potrebbe essere questo il retroscena della scarcerazione lampo di Nicola Rullo, una vicenda recentemente al centro dell’attenzione dei vertici del distretto giudiziario di Napoli. Scarcerato per decorrenza dei termini di fase, perché l’udienza in Cassazione (dopo una condanna a dieci anni in appello) era stata fissata alla fine di aprile, vale a dire qualche giorno dopo il tempo utile a celebrare il terzo grado di giudizio dopo la condanna di secondo grado.