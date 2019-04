Boss libero, il pm corre ai ripari e lo accusa in extremis di traffico di droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:30

Dieci mesi per trasmettere le carte da Napoli a Roma, destinazione Cassazione; nove mesi per fissare un'udienza, quando ormai i termini sono scaduti e un presunto boss è stato scarcerato. Giustizia lumaca, ci risiamo, la Procura di Napoli studia le contromosse, mentre un personaggio del calibro di Nicola Rullo viene scarcerato: ritorna libero a dispetto di una condanna in appello a dieci anni di reclusione e di un processo nel merito che non si è ancora concluso. Ma resta libero per una sola notte, appena 24 ore, il tempo necessario alla Procura di Napoli di presentare il conto, di notificare un fermo in cui Rullo viene accusato di traffico di stupefacenti. Non sono rimasti inerti, lì in Procura, non si sono limitati a masticare amaro, dopo il nuovo caso di giustizia lumaca, firmando un ordine di custodia cautelare in carcere per l'uomo indicato come testa di ponte dell'Alleanza di Secondigliano nel cuore cittadino (siamo nelle case nuove, a pochi passi dal rione Mercato). Una mossa inattesa, firmata dal pm anticamorra Ida Teresi e dal capo della Dda Giuseppe Borrelli, che non rimuove però la stranezza del caso, l'anomalia di una scarcerazione per decorrenza dei termini, in un processo a carico di un solo imputato: 19 mesi in attesa di un'udienza che viene fissata - ironia della sorte - dieci giorni dopo l'avvenuta decorrenza, praticamente fuori tempo massimo. Ci vollero i carabinieri dei cacciatori di Calabria (ottobre del 2017) per stanare a Itri l'allora latitante Nicola Rullo e notificargli un ordine di arresto per una condanna a dieci anni di reclusione. Due giorni fa, invece, è bastato un timbro del Riesame di Napoli per accogliere l'istanza difensiva di Rullo (rappresentata dai penalisti Domenico Dello Iacono, Salvatore Pane, Saverio Senese) e restituire piena libertà al presunto camorrista. Tecnicamente si tratta di un caso di decorrenza dei termini di fase, dal momento che sono trascorsi un anno e cinque mesi dall'applicazione della misura (successiva alla condanna in appello) rispetto all'udienza in Cassazione.