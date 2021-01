Tra gli otto feriti nella notte di San Silvestro, tra Napoli e provincia, c'è una donna colpita alla testa da un proiettile vagante, esploso durante gli spari dei botti dopo la mezzanotte.

Si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano quando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l'ha ferita all'occipite. Si è trattato di una tragedia sfiorata: la donna è ricoverata al Cardarelli, non in pericolo di vita, con il proiettile ritenuto. Sarà operata nei prossimi giorni per estrarlo.

APPROFONDIMENTI I FESTEGGIAMENTI Napoli «scaccia» il 2020 coi botti: 8 feriti ma mai... BOTTI A Marano ingenti danni provocati dai botti: incendiata l'auto di... LA NOVITA' Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. E c'è anche... SICILIA Botti di capodanno, lancia petardi: ferito da esplosione in auto nel...

Ultimo aggiornamento: 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA