Botti di Capodanno fuorilegge, due arresti tra Casalnuovo e Casandrino

Ha improvvisato una bancarella ed esposto decine di ordigni esplosivi artigianali. È così finito in manette Tommaso Coppola, 29enne di. I carabinieri l'hanno notato in Via Monsignor Peluso mentre vendeva senza alcun titolo botti illegali. Quando hanno perquisito la sua autovettura i militari hanno rinvenuto e sequestrato 6526 artifizi pirotecnici e 120 ordigni non convenzionali dall'alto potenziale esplosivo.Arrestato, Coppola trascorrerà il capodanno ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.Stessa sorte toccherà ad Angelo Delle Donne, 28enne di Castel Volturno arrestato adai carabinieri della stazione di Grumo Nevano per detenzione illegale di materiale esplosivo.Fermato in via Morelli a bordo della sua autovettura, Delle Donne nascondeva nel cofano 25 ordigni artigianali illegali. La polvere pirica in essi contenuta - circa 1,2 chili - avrebbe potuto far saltare in aria la vettura.