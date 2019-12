Botti di Capodanno fuorilegge, due arresti tra Marano a Ercolano: sequestrati 95 kg di fuochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novantacinque chilogrammi di botti illegali sequestrati, 2 arresti ed una persona denunciata. È il bilancio dell'azione di contrasto ai botti illegali dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Ai militari hanno arrestato un 32enne per detenzione abusiva di esplosivi ed attentato alla sicurezza pubblica; hanno trovato nella sua abitazione 151 petardi per un peso complessivo di 6 chilogrammi. I botti illegali - che riportano la scritta contraffatta di libera vendita nonostante siano artigianali - erano nascosti in alcune buste poste all'interno della camera da letto.è stato arrestato Salvatore Imperato, 27enne, per detenzione di materiale esplodente, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in possesso di quasi 9 chilogrammi di botti illegali. I militari hanno notato Imperato con delle grosse buste tra le mani mentre percorreva Via Trieste. Controllato, è stato trovato in possesso di cinque ordigni esplosivi in gergo chiamati «cipolle». Dopo aver trovato gli ordigni, i carabinieri hanno perquisito anche l'automobile dell'uomo parcheggiata nei pressi ed hanno trovato altri 200 ordigni artigianali (cosidetti «rendini»). Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri accertando che le 5 «cipolle» erano sovradimensionate con un notevole quantitativo di esplosivo. L'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.i carabinieri hanno trovano 45 chilogrammi di botti illegali nascosti in un'autovettura mentre aè stato denunciato un 32enne; nascondeva in casa 35 chilogrammi di botti illegali. I militari hanno trovato nell'abitazione dell'uomo 105 ordigni artigianali e 6 «cipolle» per un peso complessivo di 35 chilogrammi