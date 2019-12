Botti di Capodanno fuorilegge: altri tre arresti e sequestri nel Napoletano

Il 32enne Giuseppe Gambardella, invece, ne aveva ben 89 chili. I fuochi - pericolosamente stipati in un deposito - sono stati sequestrati e poi campionati dai carabinieri del nucleo artificieri di Napoli. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.



Stessa sorte toccata ad un 23enne di Gragnano, incensurato, che in casa 87 petardi artigianali. In totale 12 chili di bitti fatti in casa sono finiti sotto sequestro durante i controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Gragnano. Il 23enne li nascondeva in casa ed è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per 5mila euro. Il giovane è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



Sono invece 45 i chili di botti sequestrati tra le strade stabiesi dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia poiché venduti senza alcuna autorizzazione. I venditori sono stati sanzionati per complessivi 10mila euro.

A poche ore dal Capodanno, non si fermano i controlli contro la vendita di fuochi d'artificio proibiti. A, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata hanno arrestato due persone per detenzione e fabbricazione di ordigni esplosivi. Massimo Balzano, 50enne con precedenti, nascondeva in un box auto 43 chili di botti illegali.