Botti di Capodanno illegali, evade dai domiciliari e apre una bancarella: aveva 4 kg di esplosivo

Botti illegali, evade dai domiciliari e apre una bancarella: aveva 4 kg di esplosivo. Vìola i domiciliari per vendere fuochi illegali: così un 51enne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo era ai domiciliari ma è uscito di casa per vendere botti di Capodanno: a sorprendere e arrestare il 51enne sono stati i carabinieri della stazione di Marigliano. L'uomo, incurante della misura a cui era sottoposto, aveva allestito una piccola bancarella in via Pontecitra, non lontano dalla sua abitazione. Quando i militari dell'Arma l'hanno riconosciuto, per lui sono immediatamente scattate le manette. Ora dovrà rispondere di evasione e detenzione per il commercio abusivo di materiale esplodente. I botti in vendita, 187 ordigni per complessivi 4 kg di esplosivo, sono stati tutti sequestrati e il 51enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA