Botti di Capodanno fuorilegge, pregiudicato fermato al Vomero con 204 ordigni artigianali

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato a Napoli un 30enne pregiudicato del quartiere per detenzione di materiale esplodente. In casa dell'uomo i militari hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d'artificio di libera vendita di varie categorie. In totale i militari dell'Arma hanno sequestrato 25 chili di materiale esplodente. Adesso il 30enne è agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA