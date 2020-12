Botti di Capodanno fuorilegge, arrestato 20enne: in casa rendini, cipolle e bombe carta

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco per detenzione illegale di materiale esplosivo. In casa aveva 77 «rendini», ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali, quattro «cipolle», bombe carta e 161 «Lupo 26». Il materiale sequestrato è stato affidato agli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno provveduto alla loro distruzione. Il ragazzo è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

