Botti di Capodanno, 700 chili di fuochi d'artificio fuorilegge sequestrati dai vigili a Napoli Est

Circa 700 chilogrammi di fuochi d'artificio sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Napoli. Gli agenti dell'unità operativa tutela ambientale hanno effettuato il sequestro all'interno di un seminterrato di un edificio nel quartiere Ponticelli, a Napoli est. Nel deposito sono state rinvenute decine di scatole con esplodenti come batterie e petardi. Il responsabile, un napoletano di 30 anni, è stato denunciato per detenzione e vendita abusiva di fuochi illegali. Mentre i 700 chili di botti saranno consegnati agli artificieri per la loro distruzione © RIPRODUZIONE RISERVATA