Bottiglie contro le auto in transito, clandestino marocchino arrestato al Rione Alto

Su disposizione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Antonino d’Antona per la segnalazione di una persona che stava lanciando delle bottiglie di plastica contro le auto in transito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato al centro della carreggiata un uomo in stato di alterazione alcolica che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze colpendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una violenta colluttazione, è stato bloccato.

Abdelwahab Marrou, 44enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.