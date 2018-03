Sabato 10 Marzo 2018, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 18:21

Bottiglie di vetro in frantumi, bicchieri, piatti, resti di torte e spazzatura di ogni tipo. Si presenta così ai residenti Via Aniello Falcone, al tramonto di una delle tante notti di ordinaria follia. La denuncia corre sul web, attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook Aniello Falcone in cui viene documentato lo stato di degrado della storica via del Vomero. Nel post, datato sabato 10 marzo ore 14, si legge: «Ecco come si presenta la strada dopo l’ennesima notte di bagordi. Bottiglie di vetro (la cui vendita è vietata dalla OS 1202/17), centinaia di bicchieri e cannucce, rimasugli di stuzzichini e torte sui quali banchettano i colombi».Si tratta di una battaglia che i residenti portano avanti ormai da mesi, protestando in ogni modo contro lo stato in cui versa l’asse viario. La scorsa estate un nutrito corteo attraversò la strada scortato dalla polizia. Una situazione a dir poco tesa che poche settimane dopo raggiunse l’apice con l’aggressione ai danni di uno dei residenti.«I gestori hanno l’obbligo di pulire alla chiusura (sempre come da OS 1202/17) ma ovviamente se ne fregano - proseguono gli abitanti nella denuncia Facebook - anzi, alla faccia dei continui proclami del loro rappresentante, sostengono che non sono autorizzati e che se ne deve occupare ASIA. Anche a voler dare come corretta questa sciocchezza, ci domandiamo però come mai siano autorizzati a farlo alle 18:00, quando riaprono e i loro dipendenti tirano a specchio i muretti per l’arrivo dei clienti».«Solo chiacchiere! - concludono i residenti - Queste attività portano solo degrado e illegalità». Ogni anno con l’estate che si avvicina l’incubo si ripresenta. Le notti d’estate sono le peggiori per Via Falcone, a causa della folla di giovani che si attarda in strada a discapito del sonno degli abitanti, lasciando, al loro risveglio, una scia di degrado e desolazione.