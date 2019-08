CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 08:56

Piazza Leonardo sta per compiere i sette anni di battaglie legali, e la partita non è ancora chiusa. Il cantiere inaugurato per la costruzione dei 150 box interrati tra via Santacroce e via Suarez fu aperto infatti nel lontano 2013 e il Comune, all'indomani della sentenza del Tar «sulla cui scorta si potrà proseguire l'esecuzione del parcheggi», spiega Ezio Maria Zuppardi, avvocato della cooperativa dei box, ha deciso di «valutare attentamente la sentenza e sottoporla all'avvocatura - dice l'assessore alle Infrastrutture di Palazzo San Giacomo Mario Calabrese - per stabilire se ci siano gli estremi per un ricorso al Consiglio di Stato da fare a settembre. Secondo la nostra posizione, gli inadempimenti della cooperativa ci sono stati. Per questo avevamo revocato la concessione». In caso di ricorso, si arriverebbe alla quarta sentenza, senza contare ordinanze, relazioni di periti e pompieri e dispositivi vari. Un'odissea legale. Intanto, il cantiere (ridotto e fermo) è sempre lì, e piazza Leonardo continua a vivere in uno stand by eterno che ha portato al fallimento di almeno 10 attività commerciali.