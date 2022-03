È visibilmente calato, il livello dell'acqua che occupa il sito archeologico del Sacello degli Augustali di Miseno, nei Campi Flegrei.

La variazione del livello dell'acqua di falda, da cui si origina l'invaso - che ospita tra l'altro anche una comunità di anatre comuni - da una prima osservazione, sembrerebbe collegata al fenomeno del bradisismo, che sta interessando un'ampia area dei Campi Flegrei, da Bagnoli a Miseno.

APPROFONDIMENTI IL BRADISISMO Bradisismo a Miseno, si «svuota» il Sacello degli... IL BRADISISMO Pozzuoli, scossa di terremoto con epicentro alla Solfatara: avvertita... IL FENOMENO Campi Flegrei: ecco le nuove spiaggie nate con il bradisismo IL FENOMENO Campi Flegrei: ecco le nuove spiaggie nate con il bradisismo

Nello specifico, come segnalato da alcuni residenti, l'innalzamento del suolo avrebbe comportato, una diminuzione nell'apporto dell' acqua di falda, generando la diminuzione del volume d'acqua che caratterizza il sito archeologico flegreo.

Il fenomeno, di conseguenza, ha fatto riemergere alcune antiche strutture e pavimentazioni, che solitamente giacciono in profondità, tra questi anche i resti di una semicolonna in laterizio, in posizione di crollo, che conserva ancora tratti dello stucco originario.