Barano d'Ischia: partita con lutto al braccio per il maresciallo Gennaro Bonavoglia

Oggi alle 14.30 in occasione della partita di calcio a 5 valevole per il campionato nazionale dilettanti la squadra del Barano “Asd Polivalente Via Piano” ha indossato il lutto al braccio e ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del maresciallo maggiore Gennaro Bonavoglia.

L’iniziativa in memoria del sottufficiale comandante della stazione carabinieri di Barano d’Ischia, venuto a mancare ai suoi cari lo scorso 18 gennaio, è stata promossa dalla società sportiva baranese e dai suoi tesserati.