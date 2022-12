Brindisi di Natale. Scattano in controli della polizia nelle zone dei baretti, a Chiaia, ma anche nel centro storico, nei Quartieri Spagnoli e al Vomero. Nel corso dell'attività i poliziotti hanno identificato 184 persone, sette sanzionate per aver usato bottiglie e bicchieri di vetro, in violazione dell'ordinanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Controllati anche 17 locali.