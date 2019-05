Venerdì 17 Maggio 2019, 17:53

Brokers internazionali provenienti da Antigua, Florida e Grecia impegnati per una settimana in un tour di promozione territoriale in Campania, al fine di incentivare l'arrivo di superyacht sulla fascia di costa campana da Napoli alla costiera amalfitana. Si è conclusa oggi la settima edizione di ''By Tourist on the Sea'', ideata da Luisa Del Sorbo con fam trip per charter brokers internazionali. La folta delegazione, ospitata a Castellammare di Stabia, ha lavorato alla sperimentazione di nuovi itinerari con le società By Tourist e Luise Group, con partenza da Stabia Main Port, il nuovo approdo per gigayacht posizionato al centro tra i due Golfi di Napoli e Salerno. ''Marketing del territorio e promozione dei porti turistici più suggestivi dei due Golfi sono gli ingredienti principali dei nostri fam trip - commenta Luisa Del Sorbo - grazie alla sinergia con Luise Group ed il coinvolgimento di aziende già impegnate turisticamente da decenni con il turismo di lusso e tanti ristoratori di spessore. Abbiamo presentato il nostro territorio in grande stile, per vivere al meglio una vacanza via mare, navigando da Stabia Main Port e il Marina Molo Luise, fino al porto di Sorrento dove ci ha accolto l'antico Cantiere del legno di Nino Aprea per un viaggio suggestivo tra gozzi sorrentini e navigando in esclusiva nell'area marina protetta di Punta Campanella, con il nuovo modello Giulia con motori eelettrici''. ''L'obiettivo è promuovere il nostro territorio di origine in grande stile - commenta Francesco Luise, manager della Luise Group - a Napoli la delegazione ha potuto visitare il centro storico e la città sotterranea, con tappa al Marina Molo Luise e possibilità di assaggiare le tipicità del territorio''.