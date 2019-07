Lunedì 29 Luglio 2019, 18:04

BOSCOTRECASE. A fuoco una pineta all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nei giorni scorsi in via Cifelli; rintracciato il responsabile: fascicolo in Procura, 29enne deve rispondere di incendio boschivo.Per risalire al responsabile dell'incendio, i carabinieri della stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio, hanno seguito il percorso delle fiamme letteralmente a ritroso: in pratica la pineta andata in fiamme - circa 600 metri in area demaniale ricadente nell'Ente Parco - non era il luogo dove era stato appiccato l'incendio, ma dove, invece, fino a quel punto le fiamme si erano estese; ed è stato solo grazie al tempestivo intervento sia dei vigili del fuoco sia dei carabinieri della stazione Parco, che hanno potuto domare le fiamme evitando che si propagassero per l'intera area boschiva del Parco nazionale del Vesuvio.