C’è una certa impazienza nel Comune di Portici, tale da motivare la decisione in anticipo sulla linea nazionale di bloccare brunch e festeggiamenti itineranti in strade e piazze. A pronunciarsi, rompendo il muro di esitazioni e silenzi su quelle che saranno le disposizioni per le festività di Natale e Capodanno, è stato il primo cittadino Enzo Cuomo con una ordinanza ad hoc.

Da dimenticare dunque tutto ciò che era tradizione degli scorsi anni, con un taglio netto il sindaco ha proibito il consumo di bevande e alimenti sia all’interno dei locali che in strade e piazze di Portici. E dunque non sarà possibile nemmeno l’escamotage di acquistare bottiglie e bicchieri e spostarsi altrove per eludere il controllo fuori e dentro al bar e pub.

Pugno duro e pattuglie sparse per tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree più affollate, saranno dunque le parole d’ordine per il Natale 2020. A convincere il capo dell’esecutivo ad agire così drasticamente, sono state varie riflessioni legate al delicato periodo della pandemia.

“Si è reso necessario dare un po’ di tempo per l’organizzazione e la coordinazione dei controlli prefestivi e festivi al Prefetto e quindi alle forze dell’ordine. Considerando che ad oggi il governo non ha ancora deciso quali saranno i provvedimenti per quei giorni – commenta Enzo Cuomo dopo aver firmato l’ordinanza - ho deciso di assumere un’ordinanza con i poteri sindacali, al fine di tutelare i cittadini anche per consolidare e stabilizzare l’andamento decrescente della curva dei contagi. Per questo chiediamo un Natale di sacrificio e di responsabilità ai cittadini porticesi”. Insomma, un divieto che il primo cittadino impone anche alla luce di un dato confortante, reso dal notevole calo di contagi che il Comune di 55mila abitanti sta registrando ormai già da settimane.

