Martedì 13 Marzo 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:48

Domani, mercoledì 14 marzo a partire dalle ore 16,30, cerimonia di intitolazione di tre strade del Vomero ad altrettanti grandi musicisti napoletani scomparsi. «Nasceranno» la rotonda Sergio Bruni (confluenza tra via Gemito e via Rossini), la rotonda Roberto Murolo (confluenza tra via Rossini e via Paisiello) e largo Renato Carosone (confluenza tra via Paisiello e via Doria). Al Vomero già a fine Ottocento le strade e le piazze del «nuovo rione» appena realizzate furono intitolate a grandi nomi della musica, della pittura e dell'arte in generale come Luca Giordano, Alessandro Scarlatti, Luigi Vanvitelli, Gaetano Donizetti e Domenico Cimarosa.