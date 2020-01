L'uomo che gira l'Italia a piedi arriva nella Terra dei fuochi

Vico Equense. «Mi piange il cuore nel vedere una Campania così abbandonata». A dirlo è Elio Brusamento, il 67enne di Padova che sta girando l'Italia a piedi. Il suo viaggio, da lui chiamato “Tra le Terre di Confine”, è iniziato lo scorso 25 aprile da Trieste e dovrebbe concludersi non prima di febbraio del 2021. Brusamento è arrivato stamane in costiera sorrentina, a Vico Equense.



Già da qualche settimana, però, ha varcato il confine tra il Lazio e la Campania. «Ho attraversato la Terra dei fuochi e la sensazione che ho avuto è stata molto triste: lo Stato qui non arriva, perchè non vuole arrivarci. Ma la gente ha bisogno dello Stato. E' necessario che l'Italia si svegli anche per il sud, non solo per il nord». Così l'alpinista che, dopo decenni di lavoro come tecnico ospedaliero, ha deciso di vivere questa esperienza in solitaria per l'Italia, vuole lanciare un messaggio di unione. «Non devono esserci differenze, L'Italia è una sola».



L'uomo ha l’obiettivo di conoscere tutti quei luoghi di provincia quasi dimenticati, che le comunità hanno abbandonato per spostarsi in città, tralasciando culture e tradizioni. Resterà a Vico Equense due giorni. Colpito positivamente, come ha più volte sottolineato, dal paese che rappresenta la porta d'accesso alla penisola. Ad accoglierlo, il sindaco Andrea Buonocore, insieme al suo staff e ad alcuni membri della Sorrento Coast Experience. «Siamo lieti di incontrarlo e potergli offrire la nostra ospitalità» ha sottolineato il primo cittadino.

Mercoledì Brusamento riprenderà il suo cammino verso Sorrento e oltre.