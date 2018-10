Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:02

I carabinieri della Stazione Castello di Cisterna insieme a colleghi della CIO del Reggimento Campania nel corso di un servizio di controllo nel complesso di edilizia popolare “Legge 219” hanno rinvenuto e sequestrato in via De Filippo 3 pistole a Brusciano: 2 semiautomatiche calibro 9 con matricola abrasa e un revolver calibro 32 oggetto di furto nascoste in una intercapedine nel cortile di uno degli stabili condominiali insieme a 57 cartucce dei due calibri.Accertamenti per verificare se le armi siano state usate in fatti di sangue o intimidazioni.