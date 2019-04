Domenica 21 Aprile 2019, 11:25

Antonio Tortora, Marco Capobianco e Giovanni Conquista, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna mentre su un’auto presa a noleggio stavano percorrendo via del cimitero a Busciano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una semiautomatica con matricola abrasa e colpo in canna e di una pistola revolver provento di furto che portavano nascoste nell’abitacolo. I tre sono stati arrestati per porto e detenzione illegale di armi da fuoco e per ricettazione.