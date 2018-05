Mercoledì 16 Maggio 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo via Paolo Borsellino di Brusciano, nel complesso popolare “219”, i carabinieri delle stazioni di Brusciano e Marigliano hanno sorpreso, a bordo di una Volkswagen “Polo”, Giovanni Rega, 41enne, e la moglie, Concetta Carenza, 45enne, entrambi del luogo e già noti alle forze dell'ordine, in possesso di una semiautomatica con matricola abrasa, carica e con colpo in canna. I due sono stati arrestati per detenzione di arma clandestina e, dopo le formalità, tradotti nelle carceri di Poggioreale e Pozzuoli.