In vista del calo delle temperature previsto a partire da domani, la Gori società che gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano invita gli utenti ad adottare accorgimenti che possono limitare i fenomeni di congelamento dei contatori. Alla presenza di basse temperature è consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati. Se le temperature si abbassano al di sotto dello zero è opportuno, durante la notte, lasciar scorrere da un rubinetto interno all'abitazione un filo d'acqua, avendo cura di raccoglierla in un contenitore. Questo accorgimento - spiega una nota della Gori - esclude il permanere dell'acqua senza flusso all'interno delle tubature che potrebbe congelare e quindi danneggiare l'impianto stesso. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani) è preferibile provvedere alla chiusura della chiave d'arresto posta in prossimità del contatore, svuotare l'impianto idraulico privato dall'acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti. Per eventuali segnalazioni di guasti o disservizi idrici è disponibile il numero verde 800 218270 gratuito ed attivo giorno e notte. (ANSA)

Venerdì 22 Febbraio 2019, 16:05

