Domenica 23 Giugno 2019, 19:17

Un insetto nella pasta confezionata per un ammalato ricoverato al Cardarelli. A denunciarlo è il signor Giovanni Marino, residente a Marano."Mio figlio - sostiene il genitore del paziente - è ricoverato nel reparto di gastroenterologia, presso l'ospedale Cardarelli, dove tutto lo staff sanitario svolge il proprio lavoro con dedizione e professionalità, in primis il primario. Oggi, ad ora di pranzo, ha avuto un contenitore sigillato, contenente pastina in brodo, dove si intravedeva, attaccato al suo interno, un animaletto, ovvero un pappatacio. Domani - aggiunge il signor Marino - mi recherò sia presso gli uffici della Direzione Sanitaria sia presso quelli del Tribunale degli ammalati per esporre l'increscioso accaduto. È loro dovere espletare le indagini del caso e individuare di chi sono le responsabilità. Mi riservo di presentare denuncia ai carabinieri del Nas".