Soffitto danneggiato e infiltrazioni: gli studenti del Garibaldi in rivolta | Video

Venerdì 2 Marzo 2018, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 18:17

Buche al soffitto e secchi per raccogliere l’acqua che scorre dalle infiltrazioni del terrazzo di copertura nel bel mezzo del corridoio. E’ la fotografia del quarto piano del liceo classico Garibaldi di Napoli, l'istituto alle spalle di piazza Carlo III, che conta trecentoventi alunni, 18 classi, e 5 aule interdette all’attività scolastica dall’inizio dell’anno accademico a causa delle condizioni di inagibilità della struttura.Nonostante la chiusura di uno dei corridoi del piano, le conseguenze della pioggia e delle intemperie di questo inverno, dalle temperature particolarmente rigide negli ultimi giorni, continuano a riversarsi sui ragazzi che ogni giorno riempiono le uniche aule del piano ancora adibite all’insegnamento.Secondo la denuncia degli studenti, escluso qualche intervento parziale che non ha sortito grandi effetti, l’istituto versa in queste condizioni da ormai tre anni. E il tempo non fa che peggiorare la situazione. E’ per questo che stamattina, dopo l’ultima ondata di freddo che ha colpito la città, gli alunni hanno deciso per l’ennesima volta di protestare.«Scende la pioggia ma fa»: parafrasando il titolo di una famosa canzone di Gianni Morandi, muniti di cartelloni e plaid, i ragazzi hanno dato vita a un sit-in al terzo piano del liceo che ha portato alla sospensione delle attività dell’istituto almeno per le prime ore del mattino. L’appello alla responsabilità è rivolto innanzitutto alla Città metropolitana di Napoli, che avrebbe disposto un piano di lavori di rifacimento della terrazza di copertura ad oggi ancora in stallo. «Siamo qui contro la città metropolitana perché non è possibile che in un istituto di una certa importanza come il nostro ci sia un degrado del genere – spiega Ilaria Tufano, studentessa dell’istituto – questo non è un luogo in cui noi studenti possiamo rimanere».Il ritardo nella ristrutturazione del solaio – in base a quanto riportato dagli interlocutori della città metropolitana alla preside – deriva da lavori in cui la ditta appaltata risulta «ancora impegnata per contrastare le emergenze in altre scuole».Una preside, Emma Valenza, colta un po’ di sorpresa dalla dimostrazione degli allievi del suo istituto: «di queste infiltrazioni siamo a conoscenza fin dall’inizio dell’anno scolastico - ha spiegato - con la Città Metropolitana c’è un carteggio ponderoso rispetto alle segnalazioni dei punti in cui l’acqua fa ingresso, e loro si sono impegnati a iniziare i lavori al solaio del quarto piano non appena i tempi lo consentiranno».