Bufala Fest a Napoli, Sos di 2 turisti poi scatta l'aggressione alla polizia

Al Bufala Fest, la manifestazione sul lungomare di Napoli, Sos lanciato da due turisti francesi che ai poliziotti hanno raccontato di essere stati derubati. Proprio in quei frangenti si sono avvicinate tre persone che hanno iniziato a dare in escandescenze inveendo contro i due, lamentando di essere stati ingiustamente indicati come autori del furto. Gli agenti hanno tentato di riportare alla calma ma i tre che, con spintoni e pugni, li hanno aggrediti e poi si sono dati alla fuga. Prima uno di loro ha anche minacciato uno degli operatori con una bottiglia. Da qui l'inseguimento e una colluttazione: raggiunti e bloccati. O.G., I.B., e M.M, gambiani tra i 28 e i 44 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

