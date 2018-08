Domenica 26 Agosto 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 19:50

BRUSCIANO - Bufera sulla festa dei gigli di Brusciano. La paranza del giglio Passo Veloce, in segno di protesta, ha abbandonato l'obelisco in via Semmola e s'è rifiutato di spostarlo. Motivo: il mancato rispetto dell'ordine di uscita degli obelischi da parte del Giglio della Gioventù che ha scavalcato l'obelisco del Passo Veloce portandosi al secondo posto. Il Passo Veloce era diretto nel quartiere storico di Casoromano quando s'è verificato l'increscioso episodio. Un episodio che ha snervato la paranza e che in altri anni avrebbe scatenato una zuffa. Questa volta, però, in rispetto al protocollo antiviolenza siglato dai giglianti, il Passo Veloce ha scelto in maniera pacifica di abbandonare il giglio e la festa è stata sospesa. Per uscire dall'impasse, il sindaco Giuseppe Montanile minaccia di farsi carico del giglio con i cullatori di palazzo di città. Protestano i cittadini: «È vergognoso. Ogni anno accade qualcosa. Sanzioni dure per chi sbaglia. Questa è la legalità».