Paziente morta, è bufera su Villa dei Fiori: «Maglia nera per qualità»

Domenica 14 Ottobre 2018, 10:51

Pochi ospedali in rapporto a una popolazione debordante ed errori medici che causano vittime e dolori. L'epicentro della situazione sanitaria da allarme rosso nel territorio a nord est di Napoli è in questo momento la clinica Villa dei Fiori di Acerra, il più grande ospedale privato convenzionato della regione insieme con la clinica Pineta Grande di Castel Volturno: 180 posti letto e ben 64mila persone che ogni anno si rivolgono al suo pronto soccorso. Si sono appena svolti, ieri pomeriggio, nella chiesa della vicina Mariglianella, i funerali di Assunta Di Maio, 71 anni, una donna attiva e autosufficiente che era entrata nel nosocomio acerrano con le sue gambe per sottoporsi a una banale operazione di colecisti, ma che invece ne è uscita chiusa in una bara. A ucciderla, secondo i sospetti del suo medico curante e di un neurologo che l'ha visitata dopo l'intervento, sarebbe stata un'intossicazione da farmaci. Ma soltanto l'altro ieri è stata effettuata l'autopsia ordinata dalla procura di Nola che ha aperto l'indagine. È dunque ancora troppo presto per capire cosa sia successo. Non è finita però. Sempre qui, nella Villa dei Fiori e nelle stesse giornate in cui ha trovato la morte Assunta, ha rischiato grosso un'altra donna, Cira Colucci, 55 anni, di Napoli, quartiere Pianura. Cira è stata salvata dai medici del Cardarelli, dove i chirurghi le hanno tolto il filo di un laparoscopio «dimenticato» nell'addome durante una semplice operazione di asportazione dei calcoli uretrali effettuata pochi giorni prima nella clinica acerrana.