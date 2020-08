Calci e pugni nella movida di Giugliano, identificati i due bulli: hanno 15 e 19 anni

Sono state identificate dai carabinieri di Giugliano in Campania le due persone che l'altra sera hanno aggredito un 17enne, causandogli la frattura del setto nasale. Si tratta di un 15enne e un 19enne del posto, entrambi incensurati. Saranno entrambi denunciati per il reato di lesione personale aggravata. Secondo la ricostruzione degli investigatori il 17enne è stato aggredito l'altra sera in piazza Gramsci - il luogo dove di sera si ritrovano numerosi ragazzi della cittadina alle porte di Napoli, per futili motivi. Il 17enne dopo l'aggressione è stato costretto a farsi medicare in ospedale.

