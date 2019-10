Buondì anti-neomelodici, lite sullo spot della Motta: «Offende Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 8 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera allo stesso tempo, oppure... musica Napoli!». Una frase, questa, usata come claim di uno spot pubblicitario che ha suscitato non poche polemiche in città. A far scattare lo sdegno è il nuovo spot delle merendine Buondì Motta che ha innescato sul web una vera e propria bufera per l'uso considerato improprio della musica neomelodica e i suoi riferimenti alla città di Napoli.