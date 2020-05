Buoni spesa a Napoli, ecco la mappa delle domande: il record nel centro storico ma è boom a Chiaia e Posillipo

Il primo maggio all'epoca della pandemia da Coronavirus, ci consegna una città stremata ma sempre viva e vogliosa di reagire nonostante la crisi socio-economica derivata dalla pandemia. È utile per capire la salute della città - a 72 ore dall'inizio della fase 2 - dare uno sguardo alle richieste arrivate al Comune di Napoli per i buoni spesa da 300 euro, misura erogata due volte, dalla quale si evince il livello della sofferenza anche in quartieri insospettabili. Come quelli di Chiaia e Posillipo dove rispettivamente il 7,9% e il 4,1% delle famiglie ha fatto richieste per i buoni.

Ma il record di sofferenza arriva dai quartieri del centro e del cuore antico della città. Il quartiere Mercato detiene il record assoluto con il 25,5%, a seguire Stella 22% e Montecalvario con il 20. Le famiglie napoletane che hanno usufruito dei buoni è di 26.456 su un totale di oltre 250mila. Vale a dire che oltre l'11% delle famiglie di Napoli riesce a mettere il piatto a tavolo solo se aiutate. Si tratta di circa 130mila persone che questo primo maggio lo festeggeranno all'insegna della povertà e della richiesta di un lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA