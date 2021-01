Assalto armato al Burger King nel Napoletano: banditi via con l'incasso della settimana

Villaricca. Assalto al Burger King di Villaricca. Due banditi a bordo di un motorino hanno svaligiato il fast food intorno alle 21.20 di questa sera. I malviventi armati e minacciosi hanno svuotato le casse. 4000 euro il bottino racimolato. Il negozio situato lungo la circumvallazione esterna stava servendo alcuni rider pronti per consegnare i panini ordinati mentre all’esterno c’erano auto in attesa di ritirare patatine e burger al Drive in.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITA' Rapina donna con un coltello, nigeriano arrestato dai carabinieri IL COLPO Rapina con un complice un supermercato, arrestato nel giro di poche...

Dalle immagini di videosorveglianza si vedono nitidamente i due ladri uno dei quali fa irruzione all’interno armato di pistola. L’uomo scavalca il bancone e si dirige alle casse mentre i dipendenti fuggono via terrorizzati. In pochi secondi il balordo prende l’incasso degli ultimi giorni di lavoro e si dilegua in poco secondi. Amareggiato il titolare: "Non ne posso più, prima il covid poi questo. Non possiamo andare avanti così". Sul posto sono giunti i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA