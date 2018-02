Napoli oltre il gelo, scuole regolarmente aperte martedì: «Ma riscaldamenti accesi dalle 6»

Lunedì 26 Febbraio 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 20:45

«All'esito dell'ultima riunione in prefettura delle ore 17, dalla quale non sono emersi ulteriori elementi di criticità sul piano della viabilità, e visto il bollettino meteorologico regionale che conferma lo stato di allerta verde, le scuole nel comune di Napoli funzioneranno regolarmente. Gli impianti di riscaldamento degli immobili scolastici di proprietà comunale saranno già attivi dalle ore 6 del mattino. La previsione di un ulteriore irrigidimento delle temperature e di gelate notturne richiama, comunque, tutti i cittadini alla massima osservanza delle regole di prudenza e di sicurezza stradale e degli accorgimenti atti alla protezione di tubature e contatori idrici». Così, in una nota, gli assessori comunali alla Scuola, alla Protezione Civile e al Patrimonio annunciano la regolare apertura delle scuole martedì 27 febbraio.L'annuncio arriva alla fine di una giornata di ordinaria follia, con il Vesuvio imbiancato temperature a ridosso dello zero su tutta la Campania. Abbondanti le nevicate sopra i 300 metri, in particolare sul Vesuvio che regala lo spettacolo del cono completamente bianco. Traffico bloccato nella zona ospedaliera di Napoli a causa della neve che sta cadendo sull'area collinare. A causa delle strade imbiancate, si registra qualche disagio per accedere alle strutture sanitarie della zona, tra cui il Cardarelli, il più grande ospedale del Mezzogiorno, dove a partire dalla scorsa mezzanotte si registra un calo del 20% degli accessi al pronto soccorso. La neve rischia di essere un problema anche per le ambulanze del 118 costrette a fare i conti con fondo sdrucciolevole e strade gelate. Per questo motivo la direzione ha deciso di dotare i propri mezzi di catene. «I nostri mezzi sono operativi - dice all'Ansa il responsabile Giuseppe Galano - c'è qualche difficoltà legata alla viabilità ma nessun caso particolare. In ogni caso, in previsione di un peggioramento del meteo, abbiamo deciso di fornire di catene i nostri mezzi di soccorso acquisendo sei kit per le ambulanze che devono raggiungere le strutture sanitarie della zona collinare».