Bus Anm guasto perché troppo pieno: aggredito l'autista, arriva la polizia

Bus stracolmi, gente inferocita, una giornata da incubo per gli autisti del 151 la linea che da piazza Garibaldi arriva a piazzale Tecchio. Questa mattina, poco dopo le 12, un autista è stato aggredito perché il pullman troppo pieno s'è rotto. Erano andati in tilt i sensori delle porte. È stata chiamata la polizia e anche l'ambulanza per soccorrere l'autista in forza da 23 anni all'Anm perché sotto choc.

«Emergenza trasporti ed emergenza sanitaria - scrive Adolfo Vallini dell'Usb - stanno mettendo a dura prova la pazienza dei conducenti e degli utenti, controlli zero e zero sanzioni a bordo dei mezzi pubblici, non spetta agli autisti far rispettare le norme anticovid».

