Bus con la droga partito da Napoli, due arresti a Reggio Calabria

Due arresti per traffico di sostanze stupefacenti al termine di un'indagine avviata a settembre scorso, quando i militari avevano fermato, per un controllo di routine, un pullman proveniente da Napoli e diretto a Catania. Nell'occasione, il cane antidroga aveva fiutato, nel vano portabagagli, uno zaino contenente tre chilogrammi di hashish, sequestrati nei confronti di ignoti.

APPROFONDIMENTI CRONACA Marijuana e cocaina, arrestato ​uno spacciatore napoletano IL CASO Napoli, arrestati tre pusher: perquisizione anche a casa MONZA "Salvata" dal convivente violento finisce in un'altra...

All'esito dei successivi approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono stati individuati due responsabili: un 34enne italiano e una 21enne venezuelana. Entrambi sono indagati per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti: il primo agli arresti domiciliari, la seconda in stato di libertà. La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 30mila euro.