Un autista delle linee di collegamento interprovinciale Napoli-Caserta forse per distrazione ha imboccato contromano il corso principale di Melito, nel Napoletano, ostacolando la circolazione veicolare.Il mezzo di trasporto pubblico, proveniente da via Carlo Alberto Dalla Chiesa, giunto alla confluenza con via Roma, anzichè svoltare a sinistra, come indicato dalla segnaletica stradale, per una errata manovra è stato posizionato sulla carreggiata sbagliata. Solo in seguito la marcia del bus è proseguita regolarmente.