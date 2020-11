Il 13 marzo scorso andrò distrutto per un incendio il bus Mercedes Citaro 3827, che tre anni fa la Ctp dedicò alla memoria dell'autista ed ex dipendente Catello Marciano Iovine, che nel 2010 perse la vita al volante di un bus identico. La Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli e Caserta ora ha deciso di intitolare un nuovo mezzo per ricordare il suo ex autista.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Ctp, Cracco presidente al vertice del Ctp dopo le dimissioni di... I TRASPORTI Ctp, crisi a un punto di svolta: si dimette l'amministratore

«Mi ripromisi che avrei chiesto all'azienda di intitolare un altro bus identico allo sfortunato collega - dichiara Augusto Cracco, amministratore unico di Ctp -. Essendo rientrato da poco più di un mese ho chiesto alla direzione operativa di procurarmi altri adesivi con il nome di Catello Marciano Iovine: non faremo altre cerimonie, ma porterò gli adesivi con me in borsa ogni giorno, fin quando non avrò l'occasione di individuare una macchina idonea a ricevere il suo nome. Magari sulle linee delle zone di Scampia, oppure, di piazzale Tecchio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA