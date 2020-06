LEGGI ANCHE

Fumata bianca nella vertenza Giraservice, la concessionaria che distribuisce per conto de Consorzio Unico Campania i titoli di viaggio in tutta la Regione. Dopo oltre due settimane di una vera e propria caccia al tesoro, i ticket tornano nei punti vendita e non solo nelle stazioni della metropolitana e della funicolare ma anche nelle edicole e nei tabaccai. i numeri certo non sono quelli di un tempo, per il ritorno alla normalità occorrerà attendere ancora qualche giorno. Ma i biglietti non sono più introvabili. Tanti ne vengono ordinati, tanti ne vengono consegnati. Ad eccezione ovviamente degli abbonamenti che superata la data del primo giugno, da molti rivenditori non sono stati più accettati.Il lockdown ha messo ko il sistema di distribuzione aggiungendo altri problemi al concessionario Giraservice, già in difficoltà prima dell'emergenza sanitaria. Pagamenti alle aziende di trasporto locale in forte ritardo e un debito non indifferente nei confronti del Consorzio. Due milioni di euro o poco più. Un piano di rientro discusso nel corso della settimana con il Consorzio e l'amministratore unicoe approvato dall'assemblea. In pratica Giraservice si è impegnata ad esaurire il debito entro la fine del contratto previsto per maggio del 2021. Cosa prevede il piano? Fidejussioni bancarie a tutela del Consorzio e il pagamento a stretto giro di almeno un terzo del debito, pari a circa 600mila euro. Una proposta accettata dall'assemblea del Consorzio, fermo restando, in caso di inadempienza i diritti del Consorzio di risolvere il contratto. L'amministratore unicopreferisce non parlare di cifre e non entrare nei dettagli della trattativa, ma conferma che si è trovata una soluzione. «La distribuzione - spiega Ratto - è ripresa e stiamo monitorando costantemente la situazione perché la sofferenza di titoli di viaggio non c'è stata solo a Napoli e nella sua provincia ma in modo particolare a Salerno e ad Avellino».Dall'anno prossimo, ma forse già a novembre, il sistema viaggerà su un binario dematerializzato. In pratica si avranno titoli di viaggio - chip on paper - fogli bianchi che verranno via via ricaricati, un po' come accade ora con le tessere elettroniche degli abbonamenti mensili. Ricariche che potranno essere rifatte attraverso diverse piattaforme in possesso di rivenditori, edicole e tabaccai, oltre che direttamente tramite carta di credito o l'app di Unico Campania.I tabaccai e gli edicolanti hanno tirato un sospiro di sollievo. La situazione era diventata insostenibile - spiegano - anche perché i controlli contro i furbetti dei ticket non si sono mai fermati, non solo nelle stazioni di metro e funicolari ma anche sui bus. «E ogni volta - aggiunge, titolare di una edicola - giustificare la mancanza di biglietti era sempre più complicato, non ce la facevamo più». Soddisfatto dell'esito della vertenza il consigliere regionale dei Verdi. «Il dato importante - spiega - è che la distribuzione a pieno regime è già partita, anche se ci vorranno ancora due o tre giorni per riallinearsi. Un bel sospiro di sollievo per tanti viaggiatori costretti tante volte a dover acquistare il biglietto ad un costo più elevato. Un intervento che, speriamo, metta fine anche all'orribile bagarinaggio che stava iniziando all'esterno di alcune stazioni».