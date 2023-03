Napoli, entrano in servizio venti nuovi autisti Eav

Venti nuovi autisti dell'Eav prenderanno servizio a partire da domani sui bus del settore gomma. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti che fa sapere come «entro aprile inseriremo nel settore ferro sessanta unità lavorative tra macchinisti, capotreno, operai ed operatori di stazione».

«È in atto - spiegano dall'Ente Autonomo Volturno - un grande sforzo per la formazione di personale specializzato. A tal riguardo, si ringraziano anche le maestranze che consentono il passaggio di competenze tra le diverse generazioni».

Eav fa sapere inoltre come «prosegue il confronto con le organizzazioni sindacali, che sarà più improntato ad un clima di ascolto delle esigenze dei lavoratori, in un momento storico di grande trasformazione della realtà aziendale. Nei prossimi giorni ci saranno incontri su argomenti specifici per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi aperti».