Sabato 3 Agosto 2019, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 17:19

Sulle fermate dei bus ora va di moda il fai-da-te, quando mancano le informazioni e la gente è costretta ad aspettare ore il passaggio di un mezzo pubblico. A via Piedigrotta, a pochi metri dalla fine lato stazione di Mergellina, su una palina è comparso un cartello scritto da qualche residente.«Per mancanza di organizzazione Anm la fermata e sospesa» (manca l’accento poco importa) c’è la freccia e l’indicazione di dove si ferma il famigerato 612 (ex C12) che dalle Universiadi fino ad oggi ha modificato il suo percorso gettando nel panico gli utenti. «Per le povere persone che aspettano ore e ore il 612 passa vicinanza farmacia»Non si sa dove ferma, le paline non hanno l’adesivo «fermata soppressa» e si aspetta. Un disservizio che interessa diversi zone tra Piedigrotta, Rivera di Chiaia, Sannazaro per non parlare di piazza della Repubblica e viale Dorhn, All’angolo della piazza, proprio all’imbocco di viale Dorhn c’è una fermata in realtà soppressa causa cantiere. Li si comprende dal recinto ma almeno una indicazione utile di dove prendere i bus sarebbe necessaria.