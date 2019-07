Giovedì 11 Luglio 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 21:02

Un bus in panne lungo la provinciale per Anacapri ha creato una lunghissima fila e un ingorgo di traffico nell’ora di punta quando le strade provinciali dell’isola sono percorse da taxi, bus turistici, minivan degli alberghi, scooter e auto private.Per fortuna l’autobus dell’Atc si è bloccato davanti alla grande autorimessa dell’azienda, ma per raggiungerla i turisti e gli utenti dell'autobus si sono messi a spingere il mezzo, prima di essere trasferiti su un altro autobus.