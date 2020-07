C'è il bus per disabili, così Susy rivedrà il mare dopo venti anni

«Sono venti anni che non vedo il mare». Susy pronuncia queste parole, sorridendo ora che l'emozione si fa più forte al pensiero di tornare a Mergellina. Ha compiuto 40 anni e, da quando si è ammalata, poco più che maggiorenne, non ha conosciuto altri luoghi al di fuori del piccolo appartamento dove vive con la madre, a Chiaiano.

«Mi manca via Caracciolo, dove andavo sempre in questo periodo», racconta la donna affetta da gravi patologie che la costringono ad assumere farmaci e che non le consentono di stare in piedi e camminare. Susy non ha mai dimenticato il mare e, dopo il lockdown, il ricordo delle giornate trascorse da ragazza a Mergellina è diventato così forte da farle prendere coraggio. «Ho trovato un numero verde sul web e ho chiesto a mia madre di farmi portare al mare», spiega la 40enne che, nonostante le cure amorevoli e costanti della mamma, trascorre le sue giornate davanti alla televisione e al computer.



Finalmente Susy potrà rivedere il mare a bordo di una navetta attrezzata del servizio nato dall'accordo Eav e Gruppo Bourelly per il turismo accessibile a Napoli. Per suo caso, è successo tutto per caso, mentre tra una pagina web e l'altra, si è imbattuta nel numero verde della piattaforma, dove è presentato il progetto per trasportare i disabili e le persone con difficoltà sul territorio napoletano. «Quando stavo bene trascorrevo tutte le mie giornate sul lungomare di via Caracciolo e adesso sono venti anni che non vedo il mare», racconta Susy che, a causa dei gravi problemi, non può uscire da sola e anche il più piccolo spostamento nella casa stessa diventa impegnativo per l'anziana madre che se ne prende cura. La 40enne ieri ha chiesto alla mamma di telefonare al centralino del servizio per raccontare il suo desiderio e gli operatori non ci hanno pensato due volte, concordando subito un appuntamento per andare insieme a Mergellina. «Sono emozionata perché avevo 20 anni l'ultima volta che ho fatto una passeggiata sul lungomare di via Caracciolo e, anche se non potrò camminare, rivedrò il mare», ripete Susy che, per stare in piedi, deve aiutarsi con un bastone.

L'emozione è ancora più forte per la mamma anziana che ha altri figli lontani e da anni e può contare solo sulle sue forze.



Ultimo aggiornamento: 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia di Susy nasce da una situazione eccezionale rispetto a un progetto che, in ogni caso, annuncia cambiamenti importanti nel trasporto delle persone con disabilità e difficoltà motorie. «Per il momento non ci occupiamo di tutti i tipi di trasporto disabili in città, ma quando la mamma di Susy ci ha detto che non vedeva il mare da 20 anni, ci siamo organizzati immediatamente per domenica alle 16» spiegaalla guida del gruppo che ha stretto la convenzione con l'Eav. «Il progetto è attivo dal 22 luglio - aggiunge - è in via sperimentale per i viaggiatori con disabilità motoria sulla linea vesuviana che collega Napoli e Sorrento: i passeggeri potranno usufruire gratuitamente del trasferimento da una stazione non accessibile alla più vicina accessibile e viceversa mediante veicoli dotati di sollevatore e postazione dedicata al trasporto su sedia a rotelle». Per attivarlo, occorre prenotare via e-mail oppure chiamare al numero verde 800814853. Proprio come ha fatto la mamma di Susy.