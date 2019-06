Business caro estinto nel Napoletano, convalidato sequestro delle aziende Cesarano

Lunedì 3 Giugno 2019, 09:10

Il gip di Napoli ha convalidato il sequestro preventivo delle sette aziende della famiglia Cesarano, leader nel settore dei servizi funerari in provincia di Napoli, finite qualche giorno fa nel mirino dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Alcune ditte erano già state colpite da interdittive antimafia nei mesi scorsi, ma i Cesarano - secondo la ricostruzione degli inquirenti della Procura di Napoli - avrebbero aggirato tali provvedimenti servendosi di altre aziende, operanti nel Casertano, nel basso Lazio e in altre province della Campania. Sono ventuno le persone finite nel registro degli indagati, per illecita concorrenza con minaccia aggravata dal metodo mafioso o per trasferimento fraudolento di valori. L'inchiesta è condotta dai carabinieri della Compagnia di Marano e nasce in seguito alla comparsa, sui territori di Marano, Calvizzano, Quarto e altri comuni dell'area flegrea, di manifesti funebri e carri privi di loghi e riferimenti o di aziende con sede sociale in altre province della regione.