Giovedì 12 Aprile 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Business loculi al cimitero di San Giorgio a Cremano: tre arresti. Si tratta di due dipendenti della ditta Zeus, che a San Giorgio a Cremano gestisce i servizi cimiteriali, oltre ad un colonnello della polizia municipale, responsabile all'epoca dei fatti della Polizia mortuaria. Per i tre concussione, corruzione e truffa ai danni dello stato, oltre a falso in atto pubblico per il colonnello della polizia municipale.A coordinare le indagini, in questi mesi, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, coordinati dal Comandante Gerardo Avolio.