Il business nero dei rifiuti: sequestri e denunce a Marigliano

Sabato 27 Aprile 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 15:39

I carabinieri della stazione forestale di Marigliano e gli agenti della polizia locale di Marigliano hanno sequestrato il terreno di una ditta che effettua il recupero di rifiuti di demolizione per trasformarli in materia prima secondaria.Appena entrati nell’azienda, i militari hanno notato un uomo intento a recuperare rifiuti ferrosi per caricarli nella propria auto e lo hanno denunciato per gestione illecita dei rifiuti insieme con i due operai che lo avevano fatto entrare.Dai successivi controlli, è poi emerso che il locale adibito a ufficio amministrativo della ditta era stato ampliato senza autorizzazione e che in un vicino terreno destinato a uso agricolo erano sversati illecitamente brecciolino e sabbia.L’amministratore della ditta, un 43enne di Marigliano, è stato quindi denunciato per cambio di destinazione d’uso del terreno in concorso con le proprietarie dell’appezzamento: una 69enne e una 37enne. Il terreno è stato sottoposto a sequestro.