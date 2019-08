Mercoledì 21 Agosto 2019, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno eseguito un controllo al Rione Sanità presso l'abitazione di Rita Lazzaro, 36 anni e, in una busta nascosta sotto il lavello della cucina, hanno trovato un bilancino elettrico di precisione e numerose bustine di marijuana per un peso complessivo di 62 grammi.Il materiale è stato sequestrato con la somma di 135 euro custodita in un borsello, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari