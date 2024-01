Busto di Mussolini in ospedale a Napoli: al via l'inchiesta interna

È partita l'inchiesta interna dell'ospedale Cardarelli sulla presenza di un busto di Mussolini in una stanza del reparto di chirurgia 3 del padiglione A della struttura. Su mandato della direzione generale, gli addetti del Servizio Ispettivo Amministrativo si sono recati nei locali in questione, senza trovare il materiale fotografato ieri (oltre il busto anche un calendario del 2021 con in copertina Mussolini e il motto fascista 'memento audere semper') e rimosso in giornata, a quanto riferito dalla direzione del reparto.

Il Servizio Ispettivo dell'azienda «sta procedendo ad acquisire elementi probatori e dichiarazioni del personale del reparto per accertare chi avesse collocato gli oggetti all'interno della stanza, se la stanza fosse destinata al solo personale o anche ai pazienti, da quanto tempo il materiale era presente nella stanza», si apprende dalla direzione del Cardarelli.

La relazione degli ispettori sarà ultimata nei prossimi giorni e verrà inoltrata dalla direzione all'ufficio provvedimenti disciplinari e all'ufficio legale aziendale per valutare se siano state commesse violazioni alle norme e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il primario del reparto, Carmine Antropoli, assente per ferie, ha spiegato ieri che il busto sarebbe stato momentaneamente collocato in quella stanza da un medico, in attesa di portarlo a casa a fine turno.