C'era una volta Naplest: nell'ex Pirelli abbandonato la tendopoli per disperati

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 13:06

Addentrarsi in via Galileo Ferraris può essere un’esperienza veramente indimenticabile. Non ci sono solo i problemi legati al traffico ed al caos nelle ore di punta. C’è anche dell’altro. C’è – ad esempio – una struttura abbandonata e nota come ex palazzo Pirelli, di fronte alla quale è veramente difficile restare indifferenti.Un vecchio palazzo in disuso da tempo e trasformato in un vero fortino della disperazione. Al di la di un cancello ai limiti del marciapiede, l’abbandono fa spazio alla disperazione di chi ha deciso di trasformare quegli spazi in un accampamento tra i rifiuti. I frammenti delle coperture dell’edificio, indeboliti dall’incuria e sradicati dal vento, una volta caduti al suolo sono stati raccolti dai clochard e trasformati in tende di fortuna. Ad abitarli però non sono solo i senzatetto. Ci sono anche decine di topi che costantemente si aggirano tra la spazzatura in cerca di cibo. Le condizioni igieniche e sanitarie sono al limite e per accorgersene basta poco. Non ci vuole molto per vedere i ratti azione tra il marciapiede e la tendopoli. A denunciare questo grado di invivibilità e pericolo per la salute pubblica, sono proprio gli abitanti dello stabile al di la del marciapiede che in più occasioni hanno allertato l’Asl e le forze dell’ordine. Ma lo stabile è privato e sino a questo momento è stato difficile poter parlare con chi ne possiede la proprietà. Oggi però, sembra essersi messa in moto una forte mobilitazione popolare.«Siamo stanchi di questa situazione» commenta Giacomo, il custode del palazzo al civico 66. «Ormai dalle nostre case vediamo di tutto. Dagli indumenti stesi alle finestre dei piani superiori, alle decine di clochard che abitano la tendopoli. Oltretutto i topi che scorrazzano in giro per la strada, spesso attraversano la carreggiata finendo nei nostri palazzi. Questo è pericoloso tanto per loro, quanto per noi e crea un forte allarme tra i cittadini. Nelle prossime settimane faremo il possibile per metterci in contatto con la proprietà dello stabile, per cercare di capire in che modo sgomberare il palazzo. Solo in questo modo si potrà definitivamente mettere in sicurezza la zona e bonificare l’area una volta per tutte».